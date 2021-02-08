Асмус в мини-юбке и грубых ботфортах запечатлелась с домашним любимцем

https://static.news.ru/photo/e32398cc-6a7d-11eb-9571-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Асмус опубликовала фото с домашним питомцем, которого назвала «нелающей собакой». Актриса для этого нарядилась в бежевый свитер, мини-юбку и грубые чёрные ботфорты.

Бывшая жена Гарика Харламова поддразнила поклонников дерзкой подписью к фото:

Ох... какая порода!!!! Какая стать, осанка.... Это я не про себя, я про собаку! Это басенджи, нелающая собака.

Любимец живёт у актрисы семь лет и до этого Асмус понятия не имела, что бывают нелающие породы собак. У питомца актрисы оказались не только достоинства, но и недостатки. Одно из них — очень частое и громкое умывание, да такое, от которого хозяйка зверюги тут же просыпается.

Да, я иногда сплю с собаками, — кокетничает артистка.

Кристина Асмус сейчас не состоит ни в каких отношениях, она воспитывает семилетнюю дочь Настю. В прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым. Решение о разводе было обоюдным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё относительно недавно актриса Кристина Асмус на шоу «Вечерний Ургант» говорила, что еле смогла влезть в костюм, сидевший на ней свободно. Теперь же бывшая жена юмориста Гарика Харламова, сильно похудевшая, опубликовала фото в костюме, напоминающем наряд Харли Квин.