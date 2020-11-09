Асмус, Ткаченко и Чадов бурно отметили окончание съёмок

https://static.news.ru/photo/0c65c43e-230d-11eb-a029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёры Кристина Асмус, Артём Ткаченко и Алексей Чадов вместе повеселились в честь окончания съемок фильма «Джон».

Асмус сняла несколько сторис, на которых видно, как актёры втроём идут по улице и дурачатся, после в машине громко подпевают звучащей песне, пританцовывая и распивая что-то из бумажных стаканчиков. На последнем кадре Ткаченко и Чадов в обнимку позируют с рюмкой для совместного селфи.

Мы закончили съёмки фильма «Джон», — прокомментировала происходящее Асмус.

Как рассказала актриса, последний съёмочный день проходил на улице и было очень холодно. Асмус призналась, что боится заболеть, так как параллельно занята ещё в нескольких проектах, поэтому ей выдали термобельё.

Поклонники заподозрили Асмус, которая рассталась с комиком Гариком Харламовым, в романе с Чадовым, когда она показала закулисье съёмок фильма «Джон», писал NEWS.ru.