Асмус сделала неожиданное признание об отношениях с Охлобыстиным

https://static.news.ru/photo/8e5baa84-772d-11eb-9780-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кристина Асмус сделала неожиданное признание в адрес коллеги по «Интернам» Ивана Охлобыстина. Актриса пустилась в ностальгические воспоминания по сериалу, оказавшись на съёмках в том же павильоне.

По словам экс-жены Гарика Харламова, Охлобыстин стал для неё одним из самых важных людей в жизни.

И там столько всего было... И первая большая роль, и взрыв популярности. Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. А ещё ментальное срастание с Иваном Охлобыстиным, ставшим для меня не просто наставником и другом, но и одним из самых близких и важных людей в жизни, — ностальгирует актриса в своём микроблоге.

Однако, по словам актрисы, были на съёмках и крайне неприятные моменты. Например, её заразили 16 видами клещей. И с тех пор Кристина Асмус, по собственному признанию, вот уже как 11 лет не умывается водой и не пользуется кремами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус удивила своих подписчиков архивной фотографией. Актриса опубликовала на своей странице в соцсети снимок 2013 года, на котором она позирует с Борисом Клюевым.