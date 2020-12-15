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Шоу-бизнес

Асмус с розовыми волосами поделилась самыми сложными съёмками в жизни

17:06, 15 декабря 2020
Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус выложила фото в необычном образе со съёмок очередного проекта.

Так, на снимке Асмус предстала с розовыми волосами. Светская львица нарядилась в экстремально короткое платье с глубоким декольте. По словам актрисы, этот наряд — часть её образа в новом выпуске шоу «Золото Геленджика».

Новый снимок Асмус сопроводила рассказом о съёмках. Артистка призналась, что в этот раз ей пришлось совсем нелегко — команда была вынуждена работать целыми сутками, весь рабочий процесс сопровождался разного рода неудачами.

Это были однозначно самые сложные съёмки в моей жизни. Но при этом и самая позитивная атмосфера на площадке, — написала Асмус в социальной сети.

Стоит отметить, что образ актрисы очень взволновал её поклонников. Многие из них не смогли сдержать слова восхищения. Также были и те, кто обвинил Асмус в безвкусице.

Ранее NEWS.ru писал, что Асмус окончательно распрощалась с привычным зрителям образом и сделала короткую стрижку.

Чёрное каре и чёлка навеяли поклонникам ассоциации с одной из известнейших киногероинь — девочкой Матильдой, ученицей киллера из фильма «Леон» Люка Бессона.

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