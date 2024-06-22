Асмус с «мальчишеской прической» похвасталась фигурой на Бали Кристина Асмус опубликовала фотографии в купальнике с отдыха на Бали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии в купальнике. Знаменитость сейчас отдыхает на Бали. В подписи к кадрам она отметила, что добилась стройного тела без популярного препарата для похудения.

И даже без «Оземпика», — написала Асмус.

Поклонники оценили старания актрисы, назвав ее грациозной статуэткой. Многие при этом вспомнили о бывшем супруге звезды Гарике Харламове, добавив, что он «плачет» по бывшей жене.

Ранее Асмус резко ответила хейтерам, которые оставляют сотни комментариев под ее свежими снимками с новой прической. Девушка призналась, что обрезала волосы, потому что они были сильно испорчены. По ее словам, за последний год ее локоны пережили около 50 покрасок. Как стало известно, актриса постриглась очень коротко, поэтому поклонники называют ее новый образ мальчишеским.

До этого знаменитость в ироничной форме заявила, что ее бывший супруг Гарик Харламов сейчас зарабатывает на развод с новой женой Екатериной Ковальчук. Так она ответила на комментарий подписчика, который спросил, почему юморист не пришел на выпускной их дочери Анастасии.