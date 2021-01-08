Асмус рассказала, почему выбрала «старческий образ» на праздник дочери

https://static.news.ru/photo/afb6e424-51b1-11eb-8b10-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус на своей официальной странице в социальной сети опубликовала несколько фотографий празднования семилетия их с уже бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым, дочери Насти.

На одном из снимков все трое держат в руках попугаев. Асмус в посте не только поблагодарила аниматоров, организаторов вечеринки и всех гостей, кто смог на ней поприсутствовать. Она подчеркнула, что была удивлена замечанию официанта, отметившего, что она ничего не ела весь вечер.

По словам актрисы, она была слишком увлечена дочерью, которая танцевала под любимые песни и с удовольствием составляла ей компанию.

Однако подписчики даже в таком сообщении смогли найти повод для критики. Некоторые заявили, что Асмус выбрала для праздника «старческий образ». Артистка ответила на это шуткой.

И да, по поводу моего образа, который некоторые назвали старческим. Ребят, во-первых, годы во вкусе берут своё. А во-вторых, это просто супер оверсайз — единственное, во что я влезла после Нового года, — написала она в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, комик Гарик Харламов, объявивший летом о разводе со своей женой, актрисой Кристиной Асмус, решился совершить на день рождения их общей дочери по имени Настя неожиданный поступок. Артист исполнил желание ребёнка и завёл аккаунт в TikTok. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.