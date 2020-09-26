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Асмус раскритиковали в пух и прах за «обнажёнку» в «Китобое»

03:34, 27 сентября 2020 331
Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Кристина Асмус получила очередную порцию возмущения в свой адрес за сцену с «обнажёнкой» в фильме «Китобой». Актриса играет девушку из секс-чата, которая в какой-то момент обнажает в кадре грудь.

Сначала жена Гарика Харламова позирует перед камерой в кружевном нижнем белье, а потом приподнимает бюстгальтер. На этом эпизод обрывается, но моралисты уже сделали свои выводы, посмотрев только трейлер фильма.

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«Ну, Асмус нашла свою нишу в кино. После „текста“ ей похоже ничего другого не предлагают, только обнаженку», «Какой стыд!», «Фильм наверняка шикарен! А Асмус, как всегда, с заниженной социальной ответственностью!», написали в комментариях к трейлеру пользователи.

Фильм Филиппа Юрьева «Китобой» получил главный приз молодёжного жюри на Венецианском фестивале, а также сразу несколько наград на «Кинотавре».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус поблагодарила режиссёра «Китобоя» Филиппа Юрьева за то, что откровенные сцены с её участием не были включены в финальную версию фильма. По словам актрисы, отснятый материал мог бы вызвать бурную реакцию и привлечь дополнительных зрителей, но это бы испортило общую концепцию картины.

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