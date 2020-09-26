Асмус раскритиковали в пух и прах за «обнажёнку» в «Китобое»

https://static.news.ru/photo/15c10f4c-0059-11eb-97c0-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Кристина Асмус получила очередную порцию возмущения в свой адрес за сцену с «обнажёнкой» в фильме «Китобой». Актриса играет девушку из секс-чата, которая в какой-то момент обнажает в кадре грудь.

Сначала жена Гарика Харламова позирует перед камерой в кружевном нижнем белье, а потом приподнимает бюстгальтер. На этом эпизод обрывается, но моралисты уже сделали свои выводы, посмотрев только трейлер фильма.

«Ну, Асмус нашла свою нишу в кино. После „текста“ ей похоже ничего другого не предлагают, только обнаженку», «Какой стыд!», «Фильм наверняка шикарен! А Асмус, как всегда, с заниженной социальной ответственностью!», написали в комментариях к трейлеру пользователи.

Фильм Филиппа Юрьева «Китобой» получил главный приз молодёжного жюри на Венецианском фестивале, а также сразу несколько наград на «Кинотавре».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус поблагодарила режиссёра «Китобоя» Филиппа Юрьева за то, что откровенные сцены с её участием не были включены в финальную версию фильма. По словам актрисы, отснятый материал мог бы вызвать бурную реакцию и привлечь дополнительных зрителей, но это бы испортило общую концепцию картины.