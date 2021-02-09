Асмус призналась, что спит со своей собакой

https://static.news.ru/photo/46a0c216-6ad4-11eb-b7ac-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсети пост о своей собаке породы басенджи. Собака живёт с ней уже семь лет. По словам артистки, у питомца множество плюсов: он не лает, не пахнет и гипоаллергенен.

А уж как он всем нравится! На улице прям головы сворачивают, глядя на него, — рассказала Асмус на своей странице в Instagram.

Свой рассказ о питомце актриса сопроводила совместным фото, на котором она позирует в чёрной короткой юбке и высоких сапогах.

Кристина Асмус также призналась, что иногда спит с собаками.

Да, я иногда сплю с собаками. Сожгите меня за это на костре в комментариях, — написала актриса.

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