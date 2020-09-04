Асмус пожаловалась на недостаток сна и выложила фото в купальнике

https://static.news.ru/photo/46851e76-ef32-11ea-82f1-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina/

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото в купальнике и с коктейлем в руке.

На фото актриса словно находится в отпуске в Геленджике. Однако Кристина Асмус призналась, что за новыми солнечными очками скрываются синяки от недостатка сна.

Она поделилась с подписчиками, что из-за нехватки времени и съёмок в новом телевизионном шоу «Золото Геленджика» спит всего по 2,5 часа.

Я календарь уже месяц переворачиваю, и сон больше 2,5 часа вообще не вырисовывается. Зато снимаем для вас крутейшее шоу «Золото Геленджика». Синяки и красные глаза прячем за фантастическими образами, — подписала фото актриса.

Как писал NEWS.ru ранее, Кристина Асмус не смогла перенести съёмки шоу «Золото Геленджика», поэтому не приехала на первую школьную линейку своей единственной дочери Анастасии. Она призналась, что проплакала всю ночь, просматривая фото дочери.