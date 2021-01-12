Асмус поразила поклонников редкой схожестью с сестрой

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Кристина Асмус немало удивила поклонников снимком с младшей сестрой. Схожесть девушек оказалась настолько поразительной, что кадр сначала даже приняли за фотошоп.

Фото было сделано на празднике в честь дня рождения дочери актрисы. На вечеринку пришёл не только отец ребёнка — Гарик Харламов, но и младшая сестра Кристины Карина. Карина тоже блондинка со светлыми волосами и глазами. и если бы Кристина Асмус не перекрасилась в чёрный цвет, Карину легко можно было бы принять за хозяйку дома.

Комментарий в карусели подтолкнул меня выложить это фото отдельно. Мы с сестрой Кариной действительно очень похожи и всегда были. Нас часто называли близнецами, хотя я старше Карины на 3 года. Но вот я покрасилась и мне интересно — сходство до сих пор очень сильное или уже не так? — поинтересовалась у поклонников старшая из сестёр.

Поклонники были поражены сходством сестёр. Кто-то даже написал, что младшая сестра может запросто быть дублёршей старшей. «Я подумала, что просто прифотошопила свое старое фото. Очень похожи», «У тебя такая сестрёнка есть», «Вы одинаковые, я в шоке это очень круто», «Одна я думала, что это фотошоп. Мол, фото в стиле я предыдущая с собой изменившейся», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус на своей официальной странице в социальной сети опубликовала несколько фотографий празднования семилетия их с уже бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым, дочери Насти.