Асмус показала трёх родных сестёр

https://static.news.ru/photo/83bb0bc4-f195-11ea-9ec3-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Кристина Асмус опубликовала фото, на котором сидит в окружении трёх своих сестёр. Это две старшие сестры актрисы Екатерина и Ольга, а также младшая Карина.

Старшие сёстры звезды «Интернов» родом из Саратова, Карина — из подмосковного Королёва. Подписала снимок Асмус просто:

Сёстры.

Снимок очень впечатлил поклонников актрисы. «Бригада. Очень красивое фото», отметили пользователи в комментариях.

Кристина Асмус сейчас находится в процессе развода с известным юмористом Гариком Харламовым. Пара прожила вместе восемь лет, у них есть дочь. Часть пользователей не верит в расставание актёров и считает, что всё это — спектакль для привлечения подписчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник Гарика Харламова Дмитрий прокомментировал состояние здоровья комика. Он сообщил, что сообщения о том, что у Гарика Харламова нашли коронавирус, — ложные.