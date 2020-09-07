Асмус показала трёх родных сестёр

Кристина Асмус опубликовала фото, на котором сидит в окружении трёх своих сестёр. Это две старшие сестры актрисы Екатерина и Ольга, а также младшая Карина.
Старшие сёстры звезды «Интернов» родом из Саратова, Карина — из подмосковного Королёва. Подписала снимок Асмус просто:
Сёстры.
Снимок очень впечатлил поклонников актрисы. «Бригада. Очень красивое фото», отметили пользователи в комментариях.
Кристина Асмус сейчас находится в процессе развода с известным юмористом Гариком Харламовым. Пара прожила вместе восемь лет, у них есть дочь. Часть пользователей не верит в расставание актёров и считает, что всё это — спектакль для привлечения подписчиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник Гарика Харламова Дмитрий прокомментировал состояние здоровья комика. Он сообщил, что сообщения о том, что у Гарика Харламова нашли коронавирус, — ложные.
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