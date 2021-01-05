Асмус опубликовала фото Харламова с попугаем

Телеведущая Лера Кудрявцева, пополнившая ряды звёзд, которые заразились коронавирусом, решила рассказать подписчикам о симптомах этого опасного заболевания. По её словам, опасное заболевание влияет на умственные способности.

Лера призналась, что после заражения она начала забывать простые слова. Знаете, что коронавирус бьёт по мозгам? Вообще памяти не стало. Не хочется ни в Instagram сидеть, ни что-то смотреть, ни...