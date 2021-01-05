Асмус опубликовала фото Харламова с попугаем

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками фотографиями и видео с празднования дня рождения их с шоуменом Гариком Харламовым дочки Насти. На снимке артист стоит в обнимку с 7-летней именинницей и попугаем в руках.
Вчера был просто потрясающий день! Полный любви, восторга и сладостей! Однозначно в копилку лучших дней в жизни!, — подписала кадр Асмус.
Фанаты бывших супругов порадовались тому, что Харламов пришёл на праздник дочери. Подписчики также заметили сходство Насти с папой.
Ранее Харламов, объявивший летом о разводе со своей женой, актрисой Кристиной Асмус, решилсясовершить на день рождения их общей дочери по имени Настя неожиданный поступок. Артист исполнил желание ребёнка и завёл аккаунт в TikTok. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети, сообщал NEWS.ru.