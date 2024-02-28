Асмус обратилась к Харламову после расставания с возлюбленным Асмус поздравила Харламова с днем рождения и назвала его семьей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила бывшего мужа комика Гарика Харламова с днем рождения на фоне слухов о расставании с актером Романом Евдокимовым. В посте звезда «Интернов» назвала экс-супруга своей семьей. Сообщение Асмус сопроводила совместным с Харламовым фото.

Семья. С днем рождения! — написала в блоге Асмус.

Поклонники в комментариях нашли поведение Асмус странным, ведь после их с Харламовым развода прошло уже 4 года. Сама актриса год назад обвиняла бывшего супруга в том, что не оставил им с дочерью собственное жилье и не помогает материально. В феврале 2024 года Telegram-канал «Светский хроник» сообщил о расставании Асмус с Евдокимовым. Харламов в свою очередь сообщил о прекращении отношений с бывшей девушкой, актрисой Катериной Ковальчук.

В эфире шоу «Натальная карта» от «VK Видео» комик заявил об отсутствии у него любимой девушки. После слов ведущей-гадалки о том, что ему нужна красивая подруга с характером, шоумен заявил, что при встрече сразу узнает ее. Когда же предсказательница извинилась перед актрисой Катериной Ковальчук, тот заметил, что извиняться не перед кем, потому что спутницы у него нет.

Также Харламов рассказал о прекрасных отношениях с актрисой Кристиной Амсус после развода и назвал ее своим другом. Так юморист отреагировал на слова ведущей о том, что ему нужна женщина, которая будет его незаметно обманывать. Юморист заметил, что именно так и поступала его бывшая супруга, после чего добавил, что пошутил.