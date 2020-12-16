Асмус насмешила поклонников «новогодней» причёской

https://static.news.ru/photo/f69a1e8c-40eb-11eb-84c0-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Кристина Асмус проделала очередной эксперимент с внешностью, представ в необычном образе, который она назвала «новогодним». На этот раз актриса надела на голову нечёсаный парик, который ей специально купили в театре, чтобы не показывать окрашенные в чёрный цвет волосы.

Натуральная блондинка недавно покрасила волосы в чёрный цвет, более того — у неё появились стрижка и чёлка. Актриса всегда говорила, что ради хорошей роли готова на множество экспериментов, вплоть до бритья налысо. В этот раз звезда фильма «Текст», видимо, просто решила повеселить поклонников.

Мне купили парик, чтобы я спектакли типа со своими волосами играла (когда ещё нельзя было об окрашивании рассказывать). Огонь, я считаю! Новогодний образ готов, — подписала смешной снимок Асмус.

Поклонники по достоинству оценили самоиронию актрисы. «Конец 2020», «Когда решила самостоятельно зараз выйти из чёрного», «Вспомнилось из детства — я упала с сеновала, тормозила головой», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус выложила фото в необычном образе со съёмок очередного проекта. Так, на снимке Асмус предстала с розовыми волосами.