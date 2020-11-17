Аскольд Запашный выписан из больницы

https://static.news.ru/photo/06a30576-28a7-11eb-bc62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Знаменитый дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный выписан из Первой Градской больницы.

Его на данный момент в больнице уже нет, был выписан, — сообщил представитель медучреждения.

О госпитализации Запашного стало известно поздно вечером 16 ноября. Как поясняет пресс-служба цирка, артист оказался в больнице из-за проблем с давлением. В цирке опровергли слухи о том, что Аскольд мог заразиться коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Аскольд Вальтерович попал в больницу, так как вчера вечером резко упало давление. Он в сознании. Это не COVID-19. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо, — приводит заявление ТАСС.

Источник отметил, что скоро Аскольд Запашный готов будет вернуться на манеж. Ожидается, что его ближайшее выступление состоится в субботу, 21 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что о состоянии дрессировщика рассказал его брат Эдгард. Он пояснил, что у Аскольда упала температура. В больнице рядом с ним находились пятеро врачей.