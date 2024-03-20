Арзамасову заподозрили в новой беременности после домашнего видео Поклонники заметили округлившийся живот на видео с Арзамасовой

Фото: Булкин Сергей/NEWS.ru

Лиза Арзамасова

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» новое видео по случаю своего дня рождения, после чего поклонники начали подозревать, что супруга Ильи Авербуха ждет второго ребенка. На кадрах артистка обнимает своего сына, а на переднем плане красуется торт. После этого камера отдаляется, и Арзамасову можно увидеть в полный рост.

Несмотря на то что на актрисе надета свободная футболка, через нее проглядываются очертания округлившегося живота. Поклонники сошлись во мнении, что в семье артистов стоит ждать прибавления. Фанаты даже пожелали Арзамасовой родить дочку. При этом сама актриса, как и ее супруг, эту информацию не подтверждали.

Мне показалось, или вы правда ждете второго ребеночка? — написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Елизавета Арзамасова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Осторожно! Вивальди!», «Раневская. Сквозь смех и слезы!», «Золушка», «Ночь ее откровений», «Через постель» и «Ромео и Джульетта». В 2023 году артистка снялась в сериале «Папины дочки. Новые». В скором времени также должны выйти проекты «УГРОза: Трепалов и Кошелек» и «Крот в паутине» с ее участием.