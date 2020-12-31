Арзамасову и Авербуха предупредили о проблемах в семье

https://static.news.ru/photo/a78e01f2-4c42-11eb-8925-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Психолог Инна Тлиашинова проанализировала брак актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. По её мнению, артистка попросту хочет найти в муже отца.

Известно, что в семье Арзамасовой много лет назад произошла трагедия: погиб её родитель. Печальное событие сильно ударило по актрисе.

По словам Тлиашиновой, при выборе партнёра сыграл роль страх отделения от родителей. Чтобы избежать проблем в финансовом плане, девушка нашла себе партнёра, который может заменить ей родителя. Также на выборе могла сказаться родовая лояльность.

Это когда из поколения в поколение передаётся жизненный сценарий, что мужчина должен быть гораздо взрослее. Раньше на возраст не обращали внимания, — отметила Тлиашинова, слова которой приводит издание «Дни.ру».

Психолог также добавила, что у супругов могут возникнуть проблемы в интимной жизни. Так, девушка, которая проецирует отца на своего мужа, будет избегать сексуальных отношений.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Елизавета Арзамасова поделилась видео со свадьбы, которое было записано в виде поздравительной открытки. Вместе со своим мужем Ильёй Авербухом она поздравила подписчиков с Новым годом.

В ролике актриса позировала в белом платье невесты и с букетом цветов. Также девушка показала обручальное кольцо. Авербух предстал в классическом костюме и белой сорочке.