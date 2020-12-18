Арзамасова трогательно поздравила Авербуха с днём рождения

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Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух 18 декабря отмечает свой день рождения. Сегодня известному хореографу и продюсеру исполнилось 47 лет. Одной из первых именинника поздравила его возлюбленная, актриса Лиза Арзамасова.

Есть много больших, важных и значительных слов, которые сразу станут ничтожно мелкими, если я их напишу... «Воздуха! Много-много воздуха!» С Днём Рождения, Илюша... — написала Арзамасова на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что поклонники Авербуха также присоединились к поздравлению и пожелали имениннику личного счастья с Арзамасовой.

Об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно в 2020 году. Знаменитости живут вместе на протяжении нескольких лет. Примечательно, что на пальце Арзамасовой уже сверкает символичное кольцо.

Ранее NEWS.ru писал, что Авербух рассказал о развитии отношений с актрисой Лизой Арзамасовой и прокомментировал слухи об их тайной женитьбе.

Поклонники предположили, что влюблённые сыграли свадьбу, когда увидели кольцо на безымянном пальце актрисы. В ответ фигурист заявил, что обязательно сообщит, если его семейный статус изменится.