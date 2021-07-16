Арзамасова пожаловалась на проблемы с беременностью

Беременная российская артистка и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова пожаловалась на свою «негабаритность» и проблемы с настроением. В своём Instagram она рассказала, как проходит её декрет в Сочи.

На юге она отдыхает вместе с супругом фигуристом Ильёй Авербухом. В ближайшее время актриса родит своего первого ребёнка. Елизавета признаётся: ощущения от беременности стали чем-то совершенно новым для неё. Она рассказала, что ей нравится ничего не делать, но очень непривычно — в Сочи совсем другое ощущение времени.

Чувствую себя немного нелепой, «негабаритной» и даже решила погрустить немного. Меня предупреждали, что гормоны сыграют и в минус. Ищу повод поплакать, — поделилась актриса.

Елизавета встретила своего будущего супруга в 2010 году во время съёмок шоу «Лёд и пламень» Первого канала. Для 25-летней Арзамасовой это первый брак, Авербух уже был женат на Ирине Лобачёвой, и у него есть 16-летний сын. О том, что пара ждёт прибавления в семье, стало известно недавно, когда актриса уже не смогла скрывать округлившийся животик. Добавим, что разница в возрасте между возлюбленными составляет 21 год.

Ранее Арзамасова раскрыла, почему вышла замуж за Авербуха. Она рассказала, как начался их роман со спортсменом, продолжалась ли их дружба все 10 лет с момента знакомства и есть ли место романтике в отношениях.