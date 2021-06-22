Арзамасова и Горбань померились животами на премьере нового фильма

Беременные актрисы Мария Горбань и Елизавета Арзамасова померились животами на премьере нового фильма Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник». Увидев друг друга, девушки обнялись и немного попозировали фотографам. Кадры опубликовал режиссёр фильма в своём Instagram.

gorban_masha/instagram.com

Мария была в голубом клетчатом платье, облегающем её живот. А вот Елизавета выбрала бежевое платье с воланами, посмотрев спереди на которое, можно даже не заметить, что актриса в положении.

Горбань при этом пока не спешит рассказывать о беременности. До сих пор она и её супруг, оператор Кирилл Зоткин, не рассказывали о поле будущего малыша. Арзамасова и её муж, фигурист и хореограф Илья Авербух, наоборот, с радостью делятся подробностями с фанатами. Недавно они рассказали, что ждут мальчика.

Для Арзамасовой ребёнок станет первенцем, у Авербуха уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой. Молодой человек сейчас живёт с отцом и его новой супругой. Мария Горбань рожает уже второго ребёнка — актриса воспитывает дочь Стефанию от своего бывшего мужа, осветителя Олега Филатова.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл не так давно стали родителями второй раз. При этом ни перенёсшую роды герцогиню, ни саму малышку пока почти никто не видел. Несколько дней назад стало известно, когда супруги покажут обществу новорождённую дочь.