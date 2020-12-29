Артисты поздравили семью Алексея Баталова с Новым годом

https://static.news.ru/photo/2dd52a74-4a9f-11eb-a382-fa163e074e61_660.jpg Алексей Баталов Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Российские деятели искусства поздравили семью покойного актёра Алексея Баталова с Новым годом. Так, новогодний концерт-акция был организован в защиту вдовы и дочери знаменитого артиста, втянутых в скандал, связанный с недвижимостью.

Торжественное мероприятие было организовано Центром поддержки и защиты творческой и научной интеллигенции имени народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, пишет «Собеседник».

Свои поздравления семье Баталова озвучили Татьяна Догилева, Людмила Дмитриева, Ксения Кастор, Игорь Наджиев, Никита Джигурда, Михаил Богдасаров, Мария Швыдко, Александр Терехов, Сергей Таратута и другие.

В сентябре 2020 года вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее NEWS.ru писал, что Цивин пригрозил Леонтенко раскрыть её позорную тайну в вопросе дележа имущества после смерти звезды советских и российских телеэкранов.