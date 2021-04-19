Артистка «2Маши» выбыла из-за болезни из шоу «Точь-в-точь»

https://static.news.ru/photo/17066474-a167-11eb-bc68-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/2mashi_official/

Мария Зайцева, участница группы «2Маши», покинула шоу «Точь-в-точь» из-за болезни. Скорее всего, исполнительница заразилась коронавирусом.

О своём недуге и решении певица объявила в видеообращении к судьям.

К сожалению, я приветствую вас в таком формате по причине того, что я вынуждена прекратить своё участие в проекте, поскольку заболела и мне нужно самоизолироваться. Никто не застрахован, это жизнь, — сказала Зайцева.

Артистка поблагодарила за участие в шоу Первый канал. Она назвала огромным опытом и серьёзной школой шоу, в котором ей довелось проявить себя.

Своими блистательными выступлениями Мария Зайцева буквально поражала жюри. Она даже завоевала благосклонность Максима Аверина, который всегда достаточно жёстко судит артистов.

Как сообщалось ранее, певица Анастасия Спиридонова поразила телезрителей своими преображениями в Любовь Успенскую и Леди Гагу в телепроекте «Точь-в-точь» на Первом канале. Она призналась, что участие в шоу ей далось тяжело.