Артист объяснил, зачем бежавшие из России знаменитости возвращаются обратно Певец Ян Осин назвал возвращающихся в Россию звезд потенциальными диверсантами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Информация о возвращении в Россию целого ряда знаменитостей, бежавших из страны после начала СВО, может иметь как позитивный, так и негативный смысл, заявил в беседе с «Царьградом» заслуженный артист РФ, певец и композитор Ян Осин. По его словам, возвращение в Россию телеведущего Дмитрия Шепелева, тиктокера Дани Милохина и актера Данилы Козловского может означать, что эти люди либо честно решили идти с Россией, либо являются потенциальными диверсантами.

Либо эти люди сознательно выбрали путь с Россией, пересмотрели свои взгляды, уже не считают ее ни государством-агрессором, ни страной, где можно только деньги зарабатывать. <...> Либо же они шпионы, диверсанты, называйте как угодно. То есть они отправлены для подрыва нашей культуры, кино, образования и каких-то других сфер, — высказал мнение артист.

Издание уточняет, что из «длительного отпуска», проведенного в Армении и Италии, в Россию вернулся телеведущий Дмитрий Шепелев, который 24 февраля 2022 года выступил в соцсетях с извинениями перед украинцами. Уже известно, что шоумен станет ведущим новой передачи на одном из федеральных телеканалов. Также свежие фото из России опубликовал в соцсетях блогер Даня Милохин, который ранее уехал в США, а затем жил в Дубае. Кроме того, стало известно, что к спектаклям в России может вернуться из Турции актер Данила Козловский.

Ян Осин прокомментировал поведение уехавших и возвращающихся звезд словами о том, что нельзя усидеть на двух стульях сразу — ненавидеть Россию и продолжать зарабатывать на ней деньги, при этом думая, что люди ничего не заметят.

Ранее издание StarHit сообщило, что тиктокер Даня Милохин прилетал в Москву на несколько дней, чтобы встретиться с девушкой, а затем улетел обратно в ОАЭ. При этом билеты в Москву и обратно ему оплатили рекламодатели.