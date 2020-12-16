Александр Морозов признался, почему ненавидит Нагиева

https://static.news.ru/photo/dfdf9a4a-3fa7-11eb-a150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов поделился своим мнением о шоумене Дмитрии Нагиеве.

Как отметил артист, Нагиев за кадром и в кадре — совершено разные люди, а ради внимания публики он готов оскорбить даже хорошего приятеля, пишет StarHit.

Морозов рассказал о случае, после которого он начал ненавидеть телеведущего. Однажды они вместе участвовали в съёмках, сидели в жюри. В тот день Морозов пришёл в коричневых штанах и свитере.

Пока камеры выключены, чуть ли не в дёсны друг с другом, за жизнь да всё такое, по секретикам друзьям косточки помыть. Только включается камера, он превращается сразу в тварь и на камеру говорит, что я говно, потому что в коричневом, — вспоминает актёр.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которым он стал «лучшим мужчиной». Однако многие интернет-пользователи не согласились с результатами анкетирования, некоторые усомнились, что оно вообще проводилось. По их мнению, качество исследования вызывает сомнения, так как кроме поста в Instagram, которым поделился Нагиев, других подтверждений факта анкетирования не было. Кроме того, некоторые сочли, что победа шоумена выглядит неубедительно на фоне его конкурентов.