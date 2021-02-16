Аршавин выселяет из дома тяжелобольную экс-жену с детьми

https://static.news.ru/photo/db8e3194-7045-11eb-bde6-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: andrey.arshavin10/instagram.com

Футболист Андрей Аршавин добился выселения из своего особняка бывшей жены Алисы с детьми. Недвижимость была оформлена на его мать, и в результате суд встал на её сторону, постановив, что тяжелобольная экс-избранница спортсмена должна покинуть совместно нажитое имущество.

После развода спортсмен практически перестал общаться не только с Алисой, но и с их общей дочерью Есенией. Год назад мать Аршавина подал иск в суд о выселении бывшей невестки из особняка площадью в 300 кв. метров, который находится в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом. Заседания регулярно переносились из-за пандемии коронавируса, однако Фемида встала на сторону Татьяны Аршавиной.

Впрочем, экс-супруга футболиста не намерена сдаваться без боя. Её адвокаты уже направили в суд апелляционную жалобу, которую должны рассмотреть в марте.

Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты, — рассказала Алиса в разговоре StarHit.

Стоит отметить, что бывшая жена футболиста лечится от тяжёлой болезни. Она рассказывала, что у неё за несколько недель развился аутоимунный некроз. Женщина вынуждена регулярно делать уколы, чтобы побороть боль.

Ранее NEWS.ru писал, что младшей дочери Алисы Аршавиной (Казьминой) Есении исполнилось четыре года. В честь этого события она устроила небольшой праздник в узком семейном кругу.

Поздравил ли девочку с днём рождения её отец, футболист Андрей Аршавин, неизвестно. На мероприятии присутствовали лишь самые близкие Аршавиной. Дети украсили дом разноцветными воздушными шарами и заказали праздничный торт.