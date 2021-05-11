Аршавин рассказал, почему не общается с дочерью от Казьминой

https://static.news.ru/photo/15aa6a0c-b31f-11eb-aad4-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Российский футболист Андрей Аршавин не общается с дочерью Есенией, так как боится провокаций со стороны экс-супруги и матери девочки Алисы Казьминой, передаёт портал Premier, которому спортсмен дал интервью. Он даже поставил на аватарки в социальных сетях и мессенджерах фото Есении, несмотря на ревность других детей. Спортсмен отметил, что с бывшей возлюбленной старается не сталкиваться, хоть женщина и посещает ток-шоу, где рассказывает о своих проблемах со здоровьем.

Аршавин добавил, что с Алисой продолжил бы жить в браке, несмотря на заболевание, но всё испортил её якобы долгий обман. Мужчина не стал раскрывать детали, упомянув лишь, что за 1,5 года совместной жизни супруга вынесла из дома €1 млн, не объяснив причин. Спортсмен отметил, что считает себя хорошим человеком и внимательным отцом, поэтому бывшие жёны — Юлия Барановская и Алиса Казьмина — вряд ли найдут ему достойную замену. Аршавин добавил, что экс-супруги раздували связанные с ним скандалы для достижения собственных целей. Так, телеведущая Юлия Барановская, по его словам, лишь готовила почву для старта карьеры, в чём ей помогло громкое расставание.

Говоря о спортивной карьере, футболист назвал нидерландского тренера Гуса Хиддинка лучшим наставником, с кем пришлось работать. По мнению экс-нападающего, голландец не боялся соперников, как и его коллега и соотечественник Дик Адвокат.

Ранее сообщалось, что Юлия Барановская проиграла Андрею Аршавину суд по взысканию алиментов. Ведущая требовала, чтобы футболист отдавал на содержание троих детей половину своих доходов, но ей было в этом отказано. Ведущая добавила, что Аршавин хоть и урезал алименты своим детям, но у них есть мать, которая намерена обратиться в Конституционный суд. Очередную же апелляцию Барановской рассматривал Московский городской суд.