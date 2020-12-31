Арсений Шульгин впервые показал свою новорождённую дочь

https://static.news.ru/photo/4345b95a-4c57-11eb-a016-fa163e074e61_660.jpg Фото: arseniy_shulgin/instagram.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, во сколько родилась его дочь. Так, девочка появилась на свет 1 января 2021 года.

Музыкант уже опубликовал фото наследницы. На снимке он держит малышку на руках. Рядом с Арсением стоит его супруга.

Вечером начались схватки, — написал Шульгин в социальной сети.

Стоит отметить, что 22-летняя Лиана Шульгина повела себя правильно и не стала паниковать. Молодая мама встретила Новый год с мужем и друзьями, а после этого отправилась в роддом.

По словам Шульгина, эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. Сын Валерии признался, что психологически это было очень тяжело.

Дочь Шульгина родилась на рассвете. Как отметила Валерия, она не перестаёт плакать от радости.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин очень рад тому, что в первый день 2021 года в их семействе родился ребёнок.

По его словам, сейчас семья готовится отметить радостное событие. Правда, праздновать рождение внучки будут только бабушка с дедушкой. Молодые родители присоединятся к ним позже. Мать ребёнка Лиана и отец Арсений пока находятся в клинике.