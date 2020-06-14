Армена Джигарханяна выписали из московской больницы

Актёр и режиссёр Армен Джигарханян прошёл лечение в одной из московских клиник. Сейчас он уже находится дома.
Армена Борисовича выписали, — сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян.
По его словам, Джигарханян сейчас отдыхает дома. Актёр прошёл лечение, которое ему порекомендовали знакомые врачи. У него всё хорошо, и его больше ничего не беспокоит,
В начале января 2020 года стало известно, что к актёру вернулась его вторая жена Татьяна Власова, чтобы ухаживать за ним. Виновницей всех бед в семье она считает третью экс-супругу Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. 8 июня в СМИ появилась информация, что у актёра случился инсульт, что и стало причиной госпитализации.
Позднее его друг Согомонян подтвердил, что Джигарханян находится в клинике, однако подчеркнул, что инсульта не было, передавал NEWS.ru.
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