Армена Джигарханяна выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/903c0b5e-ac95-11ea-9215-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актёр и режиссёр Армен Джигарханян выписан из больницы. В настоящее время он находится у себя дома, однако вскоре его планируют увезти за город, рассказал журналистам близкий друг артиста Артур Согомонян.

По его словам, после выписки из больницы у Джигарханяна хорошее настроение. Как отметил Согомонян, в клинике актёра хорошо подлечили, предварительно проведя обследование.

Настроение хорошее, чувствует себя хорошо, как погода наладится, будем планировать выезд за город, — цитирует друга артиста портал StarHit.

В начале января 2020 года стало известно, что к актёру вернулась его вторая жена Татьяна Власова, чтобы ухаживать за ним. Виновницей всех бед в семье она считает третью экс-супругу Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. 8 июня в СМИ появилась информация, что у актёра случился инсульт, что и стало причиной госпитализации.

Позднее его друг Согомонян подтвердил, что Джигарханян находится в клинике, однако подчеркнул, что инсульта не было, передавал NEWS.ru.