«Прощай, Лобода!»: Садальский предрёк певице отсутствие хороших песен

Певица Светлана Лобода вряд ли выпустит новые хорошие песни после отказа от услуг продюсеров, предположил на своём YouTube-канале советский и российский актёр Станислав Садальский. Шоумен предрёк звезде проблемы в карьере и «попрощался» с ней.

Он напомнил, что исполнительница «с этой минуты сама отвечает за свой музыкальный» проект, а остальными вопросами займётся персональный менеджер.

Прощай, Лобода. А я это предвидел, а я это говорил. <...> Чтоб вы понимали разницу — продюсер пишет музыку. Менеджер организует концерты и решает вопросы по коммерческой составляющей. То есть вести как артистку Лободу уже никто не будет. И вряд ли стоит ожидать от неё новых хороших песен, — отметил Садальский.

Украинская певица Светлана Лобода уже нашла замену продюсеру Нателле Крапивиной после громкого скандала. Её место занял известный продюсер Табриз Шахиди. О сотрудничестве он тут же рассказал в своём Instagram. Нателла работала с Лободой 11 лет. Табризу однако тоже уже удавалось поработать со звездой. Ранее он помогал Лободе в организации концертов и коммерческих предложений.

Накануне Филипп Киркоров записал в Instagram жёсткое обращение к исполнительнице и её продюсеру. Поп-король обвинил Лободу в плагиате, а её представительнице посоветовал сверять свои посты в социальных сетях «с текущим этическим кодексом».

Скандал вокруг премии МУЗ-ТВ получил продолжение. Крапивина ответила на обвинения короля российской поп-эстрады в гомофобии, назвав последнего «королём ремейков». Видеообращение она опубликовала в своём Instagram.