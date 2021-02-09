Архивное фото Пугачёвой со старшей дочерью восхитило поклонников

https://static.news.ru/photo/7a31b5e4-6b16-11eb-b1ef-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Архивное фото Аллы Пугачёвой со старшей дочерью Кристиной Орбакайте появилось на фанатской страничке Примадонны. Снимок сделан лет 10–15 назад, на фото мать и дочь похожи как сёстры.

Обе певицы сделали одинаковый макияж с акцентом на глаза смоки айс, помада на их губах нейтрального, персикового оттенка, что делает Примадонну и дочь особенно похожими. Поклонники осыпали Пугачёву комплиментами. «Какие шикарные», «Как сёстры», «Звёздочки», написали пользователи в комментариях.

Пугачёва уже не выступает на сцене, о жизни Примадонны поклонники узнают из соцсетей. Певица живёт в своём замке в деревне Грязь и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Но всё равно подробности личной жизни артистки остаются одной из главных тем в шоу-бизнесе. И любые фото или видео, касающиеся жизни Пугачёвой, вызывают неподдельный интерес у публики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и вокруг неё наблюдается отрицательная энергетика. Такой приговор Примадонне озвучила в эфире НТВ женщина-экстрасенс.