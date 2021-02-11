Архивное фото детей Пугачёвой с племянницей опубликовано в Сети

https://static.news.ru/photo/703c44f2-6cb8-11eb-8cfe-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Архивный снимок Лизы и Гарри Галкиных вместе с дочкой Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой появился в фан-аккаунте младшей дочери Пугачёвой. Примечательно, что младшие по возрасту Лиза и Гарри приходятся дочке Орбакайте тётей и дядей.

Дети позируют на морском побережье. Они одеты в разноцветные шорты, лёгкие кофточки. Все трое так хорошо смотрятся, что вызвали умиление у поклонников Примадонны. Пользователи осыпали детей комплиментами, назвав их милыми и красивыми.

Лизе и Гарри Галкиным в этом году будет по восемь лет. Клаве Земцовой в марте исполнится девять лет. Она вместе со звёздной мамой живёт в США. Девочка тоже пробует себя в вокале. В прошлом году она записала свою первую песню.

Ранее NEWS.ru сообщал, что архивное фото Аллы Пугачёвой со старшей дочерью Кристиной Орбакайте появилось на фанатской страничке Примадонны. Снимок сделан лет 10–15 назад, на фото мать и дочь похожи как сёстры.