Арфистка рассказала, как принц Уильям подшутил над Гарри

https://static.news.ru/photo/abb76272-a9bd-11eb-a56f-96000091f725_660.jpg Клэр Джонс Фото: facebook.com/ClaireJones.Harpist

Арфистка Клэр Джонс, работавшая у принца Уэльского Чарльза с 2007 по 2011 год, рассказала изданию People о том, как Уильям подшутил над младшим братом Гарри.

По её словам, это произошло после свадебной церемонии Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011-м.

Он (принц Уильям. — NEWS.ru) спросил, слышала ли я, что он сказал в своей речи. Я ответила, что слышала, но попросила напомнить. Принц сказал: «Слава богу, Клэр играла на арфе, потому что иначе нам пришлось бы заставить моего брата». Уильям думал, что это было уморительно. Мне показалось это довольно забавным. Он был любезен и приветлив, — отметила Джонс.

Музыкант добавила, что её внешний вид похвалила Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская заявила, что Джонс выглядела великолепно на её свадьбе.

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 29 апреля отметили 10-летие свадьбы. В честь круглой даты они устроили фотосессию в Кенсингтонском дворце. Несколько снимков опубликованы на их официальной странице в Instagram. Свадьба принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин Миддлтон была главным событием новостей 29 апреля 2011 года.

Ранее сообщалось, что британский журнал OK! в преддверии десятой годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон вспомнил интересные казусы на торжестве. В их числе оказалась серьёзная ошибка футболиста Дэвида Бекхэма. Спортсмен присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой Викторией Бекхэм, которая в тот момент была беременна. Для торжества она выбрала тёмно-синее платье свободного кроя, дополнив его туфлями на каблуке и элегантной шляпкой.