VACIO обвинил ведущую «Дома-2» в сливе видео с вечеринки Ивлеевой Mash: VACIO обвинил Ольгу Орлову в публикации видео с «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Орлова

По данным Telegram-канала Mash, адвокат рэпера VACIO ходатайствует об экспертизе в отношении певицы и ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой. Mash со ссылкой на адвоката пишет, что именно Орлова выложила в Сеть видеозапись с «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», из-за которой музыкант оказался под арестом. Канал отмечает, что сама Орлова при этом избежала последствий после скандала.

Mash пишет, что Орлова присутствовала на мероприятии, надев на себя никаб. По данным адвоката рэпера, на которого ссылается Mash, именно она засняла на видео момент, когда с полового органа артиста сняли носок. Канал со ссылкой на адвоката пишет, что в смартфоне у самого музыканта не нашли никаких свидетельств того, что он сам публиковал контент с вечеринки в соцсетях.

VACIO после вечеринки в «Мутаборе» был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника. Полицейские обосновали второй арест VACIO, которого повторно посадили на 10 суток, тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. По версии правоохранителей, музыкант не реагировал на требования остановить нецензурную брань около отделения полиции.