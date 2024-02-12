Арендаторы убили квартиру российской певицы Певица Калашникова заявила, что арендаторы привели в негодность ее квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Калашникова

Российская певица Анна Калашникова в передаче «Звезды сошлись» на НТВ пожаловалась на недобросовестных арендаторов, которые привели в негодность одну из ее квартир. Артистка призналась, что взяла за правило больше не сдавать жилье мужчинам после того, как один из них сначала отказался платить, а потом выломал дверь, когда она поставила новый замок, после чего продолжал издеваться над ней.

Троллил на общих вечеринках, хамил, грубил, писал моему парню: «А вы знаете, тут ваша девушка мне то-то и то-то», — рассказала Калашникова.

Исполнительница рассказала, что, когда мужчина отказался платить за аренду, она заменила замок и сказала, что он сможет забрать вещи, когда расплатится, тогда он ворвался в квартиру ночью, вынес вещи и уехал. По ее словам, депозит в 70 тысяч рублей не покрывает ущерб, поскольку замки стоят по 200 тысяч рублей.

Другая девушка-арендатор поначалу не вызывала у хозяйки нареканий, поскольку исправно платила и присылала фото из дома. Но потом выяснилось, что она держала в квартире крупную собаку и нескольких кроликов, несмотря на то что в договоре был прописан запрет на животных. По словам Калашниковой, при выселении она оставила после себя ободранные обои, погрызенную мебель и вздутый ламинат. Девушка обещала все отремонтировать, но так и не объявилась, теперь певица каждый месяц лично проверяет квартирантов.

По данным «Циан.Аналитики», аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в России за последний год подорожала примерно на четверть. Особенно заметным стал рост цен в городах-миллионниках.