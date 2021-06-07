«Арбениной нечего там делать»: Соседов призвал закрыть премию МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/9791fd1a-c6ce-11eb-8ff0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певице и лидеру группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной нечего делать на премии МУЗ-ТВ, которую сама исполнительница назвала «парадом безвкусицы». Её вообще можно закрыть. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил критик, журналист и шоумен Сергей Соседов.

Критик отметил, что Арбенина — человек образованный и интеллигентный, несмотря на всю её экспрессию. И ей не нужно бывать на таких мероприятиях.

МУЗ-ТВ — это изначально профанация. А сейчас — тем более. Арбенина, наверное, сама удивилась тому, в какую компанию она там попала. Когда-то там была приличная публика, например, Филипп Киркоров или Николай Басков. То есть раньше на этой премии, хоть она и была полной ерундой, но всё-таки соблюдались приличия. В этот раз никаких приличий не было. Дешёвая и авторитетная премия просто пошла вразнос. И Диана попала туда как «кур во щи». Это не её публика, не её аудитория. Какие-то Клавы Коки, Карнавалы, чёрт знает кто, — заявил критик.

По мнению Соседова, эту премию стоило бы давно закрыть.

Лучше бы организаторы просто присвоили деньги себе. Построили бы дачи, купили бы авто. А так — это деньги на ветер, и деньги большие. И их просто выкинули. Ни себе ни людям. Вот зачем это делается? Что это такое? Это совершенно ужасно, — добавил журналист.

Ранее Арбенина раскритиковала премию МУЗ-ТВ на своей странице в Instagram. Она заявила, что больше не собирается участвовать в подобных «перформансах», так как это «парад безвкусицы».

Звезда считает, что это мероприятие не имеет никакого отношения к музыке, и назвала его «парадом безвкусицы». По её мнению, награды достались «обделённым талантом детям». При этом Арбенина положительно оценила перформанс Моргенштерна.