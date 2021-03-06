https://static.news.ru/photo/3d01efba-7f5f-11eb-abc6-96000091f725_660.jpg Диана Арбенина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ночные снайперы», певица Диана Арбенина рассказала, как часто ей дарят цветы. По словам исполнительницы, радовать женщин стоит не только по праздникам, но и в любое другое время.

Артистка отметила, что она нередко получает букеты без привязки к дате. Так, ей дарят цветы и 7 марта, и 25 февраля.

Мне очень повезло в этом вопросе, — уточнила рок-певица в эфире Первого канала.

Кроме того, певица напомнила, что во время пандемии коронавируса, которое она провела с детьми, успела написать книгу.

Напомним, лидер «Ночных снайперов» переболела в декабре коронавирусной инфекцией. Как рассказала артистка, болезнь у неё протекала без типичных симптомов. У неё не было повышенной температуры и потери обоняния.

Как писал NEWS.ru, Арбенина призналась, что во время болезни она чувствовала только сильную слабость, которую связала с усталостью. В декабре у артистки начались сильные головные боли, которые и вынудили её сдать ПЦР-тест.