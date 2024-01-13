Арбенина, Леонидов. Кто из критиков СВО продолжает выступать в России?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Диана Арбенина, Максим Леонидов

Некоторые российские артисты после начала спецоперации не поддержали действия Москвы. Кто из них продолжил работать в России и до сих пор выступает на сцене?

Кто из артистов продолжает выступать в России

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина в 2014 году не поддержала воссоединение Крыма с Россией, а в 2022-м осудила проведение спецоперации и выразила поддержку Украине. Несмотря на это, артистка заявила, что никуда не уедет из РФ. Затем исполнительница столкнулась с отменой концертов, однако в конце 2023 года вернулась к гастрольной деятельности, в частности, в ноябре состоялся концерт Арбениной в Иркутске.

Согласно афише на сайте группы «Ночные снайперы», Диана Арбенина с музыкальным коллективом отправится в тур по России с 19 января. Ближайшие ее выступления запланированы в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах.

Певец Максим Леонидов в 2022 году высказался против спецоперации. Он заявил, что «никогда не скрывал своей позиции, опубликовал в соцсетях песни на украинском языке и отметил, что всегда поддерживает того, «против кого идет агрессия». Артист объявил о своем переезде в Израиль, однако в декабре того же года вернулся и стал выступать в России.

Сейчас Леонидов играет в театре и задействован в сказке «Мам-кот». Также артист сообщил в беседе с NEWS.ru о записи нового альбома для группы «Секрет», где он является вокалистом.

Народная артистка России Ксения Раппопорт выступила с критикой СВО и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации на Украине. После этого она продолжала выступать на сцене Малого драматического театра, давать концерты классической музыки в Санкт-Петербурге и сниматься в российском кино. В марте текущего года состоится премьера фильма «Летучий корабль» с ее участием, также она появится в военной драме «Голем» и фильме «В раю правды нет».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ксения Раппопорт

Актриса Елизавета Боярская в день начала спецоперации опубликовала в социальных сетях изображение белого голубя мира и пожелала, чтобы «все скорее закончилось». Супруг артистки актер Максим Матвеев в интервью Надежде Стрелец также сообщил, что у него разные политические взгляды с тестем — актером Михаилом Боярским, который поддерживает СВО.

Супруги сейчас продолжают работать в РФ. В 2023 году с Матвеевым вышли ленты «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» и «Триггер». Сейчас он снимается в сериале «Спойлер». Боярская в настоящее время играет главную роль в спектакле «Леди Макбет нашего уезда» и снялась в фильме «Декоратор».

Шоумен и певец Александр Ревва после начала спецоперации отменил выступления, покинул Россию и перестал общаться с отцом, который живет в Донецке. Тогда журналистка Алена Жигалова заявила, что музыкант вместе с семьей переехал в Испанию. Позднее представитель жены актера сообщил, что слухи об эмиграции не соответствуют действительности. Он объяснил, что исполнитель просто уехал отдыхать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва

Ревва вернулся в России в сентябре 2022 года и вновь стал появляться на светских мероприятиях и концертах, в том числе принимал участие в фестивале «Песня года».

В октябре 2023 года шоумен посетил концерт памяти певца Юрия Шатунова. Он исполнил песню покойного «Голубые снежинки». В декабре Александр Ревва также появился в эфире ТНТ, приняв участие в программе «Шоу Воли».

Актер Данила Козловский в феврале 2022 года после начала спецоперации назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». В соцсетях он заявил, что любит Россию всем сердцем и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходят в прямом смысле на танках».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Данила Козловский

В апреле 2023 года депутаты Госдумы потребовали отменить выступления актера в России, после чего артист заявил, что уходит в творческий отпуск на год. В декабре он вернулся к работе, представив свою постановку — моноспектакль-концерт Frank. Также актер продолжил сниматься в кино. В 2024 году он появится на экране в сериале «Официально красивые» и фильме «Уволить Жору».

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