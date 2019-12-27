https://static.news.ru/photo/95c809f0-2889-11ea-ab27-fa163e074e61_660.jpg Алёна Апина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Алёна Апина рассказала, как её в детстве украли цыгане.

Апина дала большое интервью в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1», в рамках которого она посетила Саратов, где росла.

Артистка в компании с Малаховым пришла в родной двор и рассказала, что рядом находилась булочная, откуда её похитили, когда она вышла со своей бабушкой за покупками.

Бабушка сказала: «Стой здесь!» — и пошла за булкой. Она выходит — меня нет. Бабушка бегает под двору. Следующий эпизод, который я помню: шла уже откуда-то оттуда. И кто-то из соседок кричит: «Вон она, идёт!», — рассказала певица.

Апина отметила, что кто-то видел, как её взяла цыганка и повела с собой, но потом отпустила.

Видимо, я там тоже хорошо себя так повела, что они сказали: «Девочка, иди-ка ты», — добавила она.

Как писал NEWS.ru, Алёна Апина рассказала в программе Андрея Малахова о состоянии своего коллеги Бориса Моисеева. После пережитого около десяти лет назад инсульта исполнитель перестал выходить на сцену, он чаще всего проводит время в юрмальской квартире.