Российская певица Алёна Апина рассказала, как её в детстве украли цыгане.
Апина
Артистка в компании с Малаховым пришла в родной двор и рассказала, что рядом находилась булочная, откуда её похитили, когда она вышла со своей бабушкой за покупками.
Бабушка сказала: «Стой здесь!» — и пошла за булкой. Она выходит — меня нет. Бабушка бегает под двору. Следующий эпизод, который я помню: шла уже откуда-то оттуда. И кто-то из соседок кричит: «Вон она, идёт!», — рассказала певица.
Апина отметила, что кто-то видел, как её взяла цыганка и повела с собой, но потом отпустила.
Видимо, я там тоже хорошо себя так повела, что они сказали: «Девочка, иди-ка ты», — добавила она.
Как писал NEWS.ru, Алёна Апина рассказала в программе Андрея Малахова о состоянии своего коллеги Бориса Моисеева. После пережитого около десяти лет назад инсульта исполнитель перестал выходить на сцену, он чаще всего проводит время в юрмальской квартире.
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