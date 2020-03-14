Кризис, вирус, карантин. Кто-то дома пьёт один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей, — так выглядит стихотворение звезды отечественной эстрады.
Апина погоревала, что из-за пандемии отменяются концерты и закрываются границы. Но при этом, отмечает певица, она не собирается «размазывать сопли по щекам». В виртуальном режиме Апина знакомится с хорошими людьми, читает книги, пишет песни.
К тому же исполнительница активно выкладывает свои архивные фото. Но даже сейчас певица публикует современные снимки в довольно откровенных нарядах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Алёна Апина рассказала, как её в детстве украли цыгане. Артистка в компании с Малаховым пришла в родной двор и рассказала, что рядом находилась булочная, откуда её похитили, когда она вышла со своей бабушкой за покупками.