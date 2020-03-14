https://static.news.ru/photo/c72a777e-658f-11ea-8e8b-fa163e074e61_660.jpg Алёна Апина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Алёна Апина написала стих, посвящённый коронавирусу. С некоторых пор, утверждает певица, она «начала баловаться стишатками».

Произведение Апина опубликовала в Instagram. Там же упомянула и скачке доллара, и обвале цен на нефть.

Кризис, вирус, карантин. Кто-то дома пьёт один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей, — так выглядит стихотворение звезды отечественной эстрады.

Апина погоревала, что из-за пандемии отменяются концерты и закрываются границы. Но при этом, отмечает певица, она не собирается «размазывать сопли по щекам». В виртуальном режиме Апина знакомится с хорошими людьми, читает книги, пишет песни.

К тому же исполнительница активно выкладывает свои архивные фото. Но даже сейчас певица публикует современные снимки в довольно откровенных нарядах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Алёна Апина рассказала, как её в детстве украли цыгане. Артистка в компании с Малаховым пришла в родной двор и рассказала, что рядом находилась булочная, откуда её похитили, когда она вышла со своей бабушкой за покупками.