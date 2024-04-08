Анжелика Варум уехала из России? А как же Леонид Агутин?

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анжелика Варум и Леонид Агутин

СМИ сообщили, что заслуженная артистка РФ Анжелика Варум покинула Россию. Что стало причиной отъезда, почему она оставила супруга Леонида Агутина?

Почему Варум уехала из России

В конце марта певица впервые за несколько месяцев вышла на сцену. Выступить перед публикой она решила вместе со своим супругом. Пара дала концерт в Нижнем Новгороде.

Супруги планировали продолжить гастрольный тур по российским городам. Планы звезд изменились из-за трагических событий в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Супруги перенесли концерты.

KP.RU пишет, что 54-летняя артистка давно живет в США, а в Россию приезжала исключительно из-за денежного вопроса. По словам промоутера Евгения Морозова, Агутин за один выход на сцену получает 2 млн рублей, а на частных мероприятиях — в два раза больше. Если же речь идет о совместном выступлении с Варум, то к сумме прибавляется еще миллион.

В июле прошлого года Агутин отметил 55-летие. На юбилейном концерте артиста в Москве Варум тогда не появилась.

«Анжелика приболела, но она поправится, и мы, конечно, споем», — объяснил тогда юбиляр.

После этого в СМИ стали распространяться слухи, что Варум перебралась в США. Сплетни подогревала информация о наличии у супругов двух квартир в Майами. KP.RU со ссылкой на американские реестры недвижимости пишет, что в Майами у Агутина есть квартира в жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers. Сообщается, что певец купил эти 170-метровые апартаменты в начале 2000-х за $700 тысяч (64,7 млн рублей). Сейчас же цена жилья выросла до $1,5 млн (139 млн рублей). Хозяева решили сдавать недвижимость в аренду. В квартире живут арендаторы и платят $8 тысяч (740 тысяч рублей) в месяц.

Отмечается о наличии у артистов таунхауса в пригороде Майами «Авентура». Он также сдается в аренду. Таунхаус, предположительно, зарегистрирован на имя Варум, артистка купила его за $345 тысяч (около 32 млн рублей).

Агутин слухи об отъезде супруги из России отвергал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Агутин

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», — призывал Агутин.

Кроме того, он отмечал, что пара периодически летает в Штаты, чтобы навестить 25-летнюю дочь Лизу. Девушка живет за океаном с пятилетнего возраста. Известно, что больше года назад она переехала в Лос-Анджелес, где купила квартиру, и теперь поет в рок-группе под псевдонимом Лиз Холлоуэй.

Тем не менее KP.RU пишет, что Варум поселилась в квартире в Голливуде. Как значится в американских реестрах недвижимости, это жилье зарегистрировано на Агутина.

«Апартаменты площадью 300 квадратных метров пара приобрела еще в 2013 году, когда звезды заколачивали баснословные гонорары на частных корпоративах. Тогда эта квартира обошлась Агутину в $1,4 млн (130 млн рублей). Сейчас же рыночная стоимость апартаментов составляет $2,2 млн (196 млн рублей)», — говорится в материале.

В квартире оборудованы две раздельные спальни, гардеробная, гостиная и кабинет. Жилой комплекс, в котором, по информации журналистов, живет Варум, расположен на берегу Тихого океана, на первой линии. Во дворе также есть бассейн.

Какие отношения у Агутина и Варум

В январе 2024 года Агутин опубликовал совместный снимок с супругой на фоне слухов о расставании звездной пары. Он был размещен на официальном канале исполнителя в мессенджере Telegram. Артист поздравил Варум с годовщиной свадьбы, подчеркнув, что они «смотрят в одном направлении» уже 26 лет. По мнению Агутина, его отношения с Варум стали результатом случайных закономерностей или возникли по велению судьбы. Он также подчеркнул, что дорожит браком.

«Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть, и это правильно. Люблю и дорожу», — заявил Агутин в своей публикации.

Отмечается, что снимок был опубликован на фоне неутихающих слухов о разладе в отношениях между Агутиным и Варум. По мнению некоторых фанатов, супруги находятся на грани развода.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Леонид Агутин и Анжелика Варум

Как Варум относится к СВО

Два года назад артистка в своих социальных сетях высказалась против проведения российской спецоперации на Украине. Певица опубликовала резкий пост на русском и украинском языках. Она призвала все стороны конфликта к переговорам и добавила, что выступает против всего, что происходит, подчеркнув: «Кто виноват, рассудят потомки». После этого исполнительница пропала из поля зрения.

При этом Агутин повел себя иначе. Артист не делал никаких политических заявлений, однако подчеркивал в интервью, что считает себя патриотом России.

Читайте также:

Агутин, горловое пение, шоу на парковке: последние новости о SHAMAN

Успенская, откровенные наряды, Долина: как живет певица Mia Boyka

Муж — критик СВО, двое детей, три фильма: как живет Татьяна Арнтгольц