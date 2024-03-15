Анжелика Варум опозорилась на концерте в Нижнем Новгороде Анжелика Варум с третьей попытки попала в ноты на концерте в Нижнем Новгороде

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анжелика Варум

Певица Анжелика Варум несколько раз пыталась исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Видео опубликовали зрители во «ВКонтакте». Ее супругу Леониду Агутину пришлось прийти на подмогу и допеть песню.

Мероприятие прошло 14 марта в концертом зале «Юпитер». Артистка пела вместе со своим мужем, но затем несколько раз сбилась. Не удержавшись, гитарист на своем инструменте спародировал фальшивое пение Варум. В итоге артистка расхохоталась на сцене и не могла продолжить.

Затем Агутин взял ситуацию в свои руки и помог допеть песню. С третьей попытки и с помощью супруга Варум смогла исполнить композицию.

Ранее певец Егор Крид расплакался во время концерта на сцене Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге. Эмоции у артиста вызвали воспоминания о его двоюродной бабушке. По словам исполнителя, она работала в этом городе на Химмаше. Певец назвал бабушку своим ангелом-хранителем и посвятил ей аплодисменты зрителей. После он перешел к исполнению композиции «Берегу».

Певец добавил, что его бабушка совершила первый прыжок с парашютом в 80 лет. Как отмечается, концерт вызвал настоящий ажиотаж в городе. Число поклонников превысило количество мест в зале.