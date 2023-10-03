Аня Тейлор-Джой устроила бал-маскарад на своей свадьбе Актриса Аня Тейлор-Джой вышла замуж за Малкольма Макрея в Венеции

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Me/Global Look Press

Аня Тейлор-Джой и Малкольм МакРей

27-летняя американская актриса Аня Тейлор-Джой, известная по главной роли в сериале «Ход королевы», устроила бал-маскарад в Венеции по поводу бракосочетания с музыкантом Малкольмом Макреем, пишет Daily Mail. Пара пригласила на торжество 150 гостей, среди которых были замечены голливудская актриса Джулия Гарнер и британская модель Кара Делевинь, говорится в сообщении.

На вечеринку приехало несколько самых известных людей Голливуда. Ночью пара устроила грандиозный бал-маскарад в готическом стиле. Невеста надела воздушное бежевое платье с вышивкой в виде птиц и цветов на лифе и яркую белую вуаль. Гости были одеты в венецианские маски, исторические костюмы с бахромой, мехом и блестками, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на подготовку и организацию вечеринки пара могла потратить более 250 тысяч фунтов (около 30 млн рублей). Мероприятие прошло в венецианском дворце XV века Палаццо Пизани-Моретта, расположенном на Большом канале в районе Сан-Поло, выполненном в стиле барокко.



Ранее Тейлор-Джой сыграла одну из главных ролей в фильме ужасов режиссера «Малыша на драйве» Эдгара Райта. Звезда с американо-британо-аргентинскими корнями исполнила роль обворожительной певицы. Триллер «Прошлой ночью в Сохо» рассказывает историю девушки, увлеченной миром моды и по сюжету попадающей в Лондон 1960-х.