Юрий Антонов назвал неожиданную статью своих расходов Антонов рассказал, что тратит 60 тысяч рублей из пенсии на корм для белок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

Российский певец и композитор Юрий Антонов заявил KP.RU, что тратит 60 тысяч рублей из пенсии на животных. Он уточнил, что покупает семечки, а после кормит ими белок и голубей.

Я не знаю, какая пенсия у других, я не заглядываю в чужие сберегательные книжки. В принципе для меня 60 тысяч рублей — это нормальная пенсия. Я отдаю эти деньги на помощь животным, — сказал он.

Антонов добавил, что все кормушки на его участке забиты семечками. Он подчеркнул, что у него также живет 13 котов, а еще есть пруд с рыбками.

Ранее артист заявил, что критиковать человека после смерти нельзя. Об этом он высказался после критики народного артиста России Бедроса Киркорова со стороны певицы Виктории Цыгановой. В ответ на слова Цыгановой, которая обвинила Киркорова-старшего в получении звания по договоренности, Антонов задался вопросом, где была его коллега, когда покойному давали звание. Позднее артистка призналась, что уважает Антонова и у него хорошие песни, однако «точно не Юрию Антонову» говорить, что у нее дурной характер.

Кроме того, Антонов рассказывал, что ему неинтересны современные исполнители и он пристальнее следит за политическими новостями. Отсутствие интереса Антонов объяснил тем, что слушал очень много музыки в течение всей жизни.