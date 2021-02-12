Антон Привольнов раскрыл детали нового сезона шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/0b9e3cf6-6df5-11eb-9e78-96000091f725_660.jpg Фото: anton_privolnov/instagram.com

Антон Привольнов на своей странице в соцсети раскрыл некоторые детали нового сезона вокального шоу «Маска». Он рассказал, что за кулисами проекта ему удалось примерить костюмы будущих участников.

На кадрах, опубликованных в Instagram, телеведущий примеряет зеркальную голову снеговика, хвост крокодила и костюм в форме бутылки с пробкой. На фоне за ним можно также заметить золотой костюм Солнца и пряничного человечка.

Осторожно! Это слово звучало на съёмке чаще всего. Костюмы для шоу «Маска» стоят шестизначно. Порвать что-либо с моей стороны было бы хамством (и дорого просто). В роли костюмера — генеральный продюсер шоу Юлия Сумачева. Примерил несколько. Но ходить долго тяжело и запах клея на любителя, — написал он в комментарии к видео.

Новый сезон грандиозного вокального шоу «Маска» выйдет в эфир на телеканале НТВ 14 февраля. За звание победителя будут бороться 14 новых участников, чьи личности будут храниться в строжайшем секрете.

Угадывать, кто скрывается под масками будет звёздное жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Имя пятого, нового судьи пока не разглашается. Ведущим проекта, как и в первом сезоне, вновь станет шоумен Вячеслав Макаров, писал NEWS.ru.

Участники шоу «Маска» выступают на сцене в костюмах животных. Информация о конкурсантах строго засекречена. Как во время съёмок, так и за кулисами они не должны раскрывать себя. Настоящие голоса участников шоу слышны только во время исполнения песен, в остальное время они говорят через искажающий голос фильтр.

В России первый сезон «Маски» стартовал 1 марта 2020 года и сразу вошёл в топ эфирных событий, став в итоге лучшей регулярной развлекательной программой на всём российском телевидении за последние четыре года и лучшим музыкальным шоу последних семи лет.