Антон Лапенко перестал скрывать роман с известной актрисой

https://static.news.ru/photo/2d646b80-f9c9-11ea-a4f0-fa163e074e61_660.jpg Алёна Михайлова Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Блогер Антон Лапенко и звезда сериала «Чики» Алёна Михайлова появились на кинофестивале «Кинотавр», который проходит в Сочи. Таким образом артисты подтвердили слухи о романе.

Звёзды познакомились на съёмках нашумевшего сериала. Михайлова там играет секс-работницу, а Лапенко досталась роль полицейского. Влюблённые пытались сохранить свои отношения в тайне, но в итоге решили сдаться.

В одной из серий у актёра была пикантная сцена с коллегой Михайловой. Лапенко пришлось целоваться с Варварой Шмыковой. Однако это не помешало блогеру сойтись с другой актрисой, передаёт «Экспресс газета».

Недавно актёр стал героем нового выпуска шоу «вДудь». Журналист Юрий Дудь поинтересовался, есть ли у Лапенко девушка. Блогер решил не раскрывать секрет, но намекнул, что в этом плане у него всё хорошо.

Сериал «Чики» режиссёра Эдуарда Оганесяна вышел в июне 2020 года. Главные роли в нём исполнили Ирина Горбачёва, Алёна Михайлова, Ирина Носова, Антон Лапенко, Варвара Шмакова, Виктория Толстоганова и другие.

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