«Антиглянец»: Дапкунайте заметили в Москве после «отречения» от России

Ингеборга Дапкунайте / Фото Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ингеборгу Дапкунайте заметили в России после скандальных заявлений о стране. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Другой канал, «Антиглянец», уточняет, что звезда посетила один из столичный салонов красоты. Предполагается, что актриса вернулась в страну на международный фестиваль искусств «Вдохновение», чтобы заработать немалые деньги.

На фестиваль ежегодной тратят десятки миллионов рублей, он проходит на ВДНХ. Так, только в 2017 году на концерт в рамках «Вдохновения» было потрачено три миллиона рублей, оформление и декорации обошлись в 20 млн рублей, мультимедийное шоу — около 50 млн рублей.

Ингеборга Дапкунайте является куратором, арт-директором и художественным руководителем фестиваля «Вдохновение». Актриса не так давно покинула Россию, улетев в Бельгию. Она заявила, что всегда «чувствовала себя гостьей в России» и «уехать надо было давно».

Ранее член Совфеда РФ Андрей Клишас сообщил, что в России не введут закон, предполагающий запрет на упоминание в СМИ тех людей, которые покинули страну. Ранее о разработке данного законопроекта заявил сенатор Сергей Цеков.