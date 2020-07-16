Айза Анохина рассказала о панических атаках из-за проблем с психикой

https://static.news.ru/photo/c52aa85c-c806-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер, певица и телеведущая Айза Анохина решила прибегнуть к помощи профессиональных психологов. Причиной этого стала нестабильность её эмоционального состояния, о которой она старается не умалчивать.

Всему виной — мужчины. Точнее отношения с ними, которые счастливыми назвать трудно. В 2014 году распался брак с Алексеем Долматовым, больше известным как рэпер Гуф. Шесть лет спустя 35-летняя звезда рассталась со вторым по счёту мужем — Дмитрием Анохиным. В новых отношениях с певцом Олегом Майями тоже оказалось всё сложно. Из-за этого и начались проблемы психологического плана.

Усугубила их и необходимость решать проблемы детей, нетипичные для большинства подростков. Десятилетнего Сами, рождённого в первом браке, недавно пришлось перевести в другую школу, потому что в прежней его обзывали сыном наркомана. Ребёнок постоянно плачет, срывается на младшем брате Элвисе, из-за чего вынужден посещать психолога.

Второй муж после расставания, по словам Айзы, стал угрожать отнять у неё младшего ребёнка, отцом которого является. Кроме этого, он не помогает финансово.

В итоге Анохина публично призналась, что ей нужна помощь специалиста, так как она не в силах справиться с подавленным состоянием самостоятельно.

Пожалуй, такой стресс я не испытывала ранее. От панических атак уже ничего не вижу. Мне страшно очень, меня пугают даже мои мысли. Хочется выйти из своего тела. Да-да, я сама виновата, — написала Анохина в Instagram.

Она добавила, что всегда страдает из-за доверчивости и последующих разочарований. Певица добавила, что ей больше нечего терять и что ей «дико жаль», что она не может оправдать ничьи надежды и никогда не сможет стать ничьей гордостью. Вместе с тем она заявила, что скорее умрёт, чем предаст саму себя.

Вскоре Анохина без объяснения причин удалила откровенную публикацию, как часто делает это в последнее время.

Между тем ранее, как писал NEWS.ru, в интервью телеведущей Ксении Собчак она заявила о своих президентских амбициях. По её словам, на этой должности она хотела бы заняться решением экологических проблем.