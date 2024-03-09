Анну Асти вернули на сцену? Фанатам дали надежду на возобновление тура

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Анна Асти

Певица Анна Асти впервые после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой вышла на сцену. Хедлайнером какого мероприятия она была, что сказали фанаты, состоится ли тур артистки?

Когда Анна Асти вернулась на сцену

7 марта в социальных сетях артистки появился анонс бесплатного концерта в Москве в честь Международного женского дня. Исполнительница пригласила россиян встретить «самый прекрасный праздник весны» вместе с ней и поинтересовалась, какие композиции они хотят услышать больше всего.

8 марта Асти выступила на сцене ВДНХ, возле которой собралась толпа из нескольких тысяч слушателей. Некоторые гости мероприятия, как пишет «Блокнот», держали в руках плакаты с цитатами из песен артистки.

Для своего выступления она выбрала черный облегающий комбинезон с пайетками и шубу из темного меха. Со сцены певица призналась, что очень соскучилась по своим слушателям и поклонникам.

Вернувшуюся после «отмены» Асти встретили тепло. Присутствовавшие на мероприятии слушатели подпевали артистке и громко аплодировали.

Возобновится ли тур Анны Асти

За последние месяцы концерты Асти отменились в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Сейчас продажа билетов на официальном сайте тура артистки недоступна.

«Мероприятие не найдено. К сожалению, такого мероприятия нет. Посмотрите другие доступные мероприятия», — такое сообщение получают пользователи при попытке приобрести «проходки» на ближайшие шоу Асти.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с «Абзацем» предположил, что ситуация связана с молчанием певицы относительно позиции по «голой» вечеринке.

Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин также встал на защиту Асти и выразил уверенность в том, что артистка может продолжить работу в России. По его словам, юридических оснований для полной «отмены» звезды в РФ нет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Анна Асти

Музыкальный критик Евгений Бабичев говорил, что главной певицей в России на сегодняшний день является Асти. Он уверен, что после паузы артистка снова вернется на сцену.

Чем занимается Анна Асти после «голой» вечеринки

2 марта Telegram-канала Mash сообщил, что певица находится в Москве и готовится к возобновлению концертов. Собеседник журналистов также поделился текущим райдером исполнительницы.

«После тех событий (вечеринки Ивлеевой в „Мутаборе“. — NEWS.ru) гонорар Асти спустился с 10 до 7 млн рублей. <...> Перелет — только бизнес-класс, первый ряд и ВИП-проход. Гостиница пятизвездочная — Radisson, Marriott, Hilton или наподобие этих. Номер люкс с видом на тишину и не менее 80 квадратов. Вдобавок увлажнитель и очиститель воздуха, кофемашина и меню подушек», — пишет Mash.

По информации канала, из еды Асти предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад.

3 марта Асти сообщила, что открыла собственный благотворительный фонд «Феникс», над созданием которого работала на протяжении года. Организация будет помогать малоимущим и многодетным семьям, а также поддерживать учреждения здравоохранения и образования.

Певица напомнила, что 2024 год объявлен Годом семьи, поэтому она решила обратить внимание на организации, которые поддерживают тех, у кого нет «семьи — самого главного в этой жизни». Кроме того, исполнительница хита «Царица» намерена поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Благотворительность для меня — это лучшая возможность почувствовать себя человеком. Моя мама всегда говорила мне: „Если ты можешь чем-то помочь, то обязательно это сделай“, и сейчас я понимаю важность ее слов», — признавалась артистка в своих соцсетях.

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