Анне Асти удалось избежать суда Истец отказался от иска против Анны Асти на 600 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти

Суда в отношении исполнительницы Анны Асти не будет. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Речь идет о разбирательстве вокруг музыкального лейбла артистки «Феникс». Так, истец отозвал предъявленный до этого иск. Претензия касалась авторских прав и могла обойтись Асти в сумму более 600 тысяч рублей.

Истец в лице компании ООО «Неформат» предъявил претензию к компании певицы ООО «Феникс Мьюзик» и агрегатору ООО «Яндекс» из-за использования фрагмента фонограммы группы «Тату» без согласования. К стоящему моменту ни одного судебного заседания не было назначено или проведено, а иск отозван.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что входит в райдер исполнительницы. По информации канала, из еды певица предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад, а все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-классе. Mash уточнил, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчет гримерки — окна должны быть занавешены, а камеры заклеены, также певица требует клей «Момент» и нейлоновые перчатки. В публикации уточняется, что из алкоголя обязательно должны быть коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon.